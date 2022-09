Josefina, un film émouvant et carcéral

Publié le Mardi 20 septembre 2022 à 11:15:00 par Yoann Schuler

Allez, petit coup de projecteur sur un film qui sort en streaming.Josefina raconte l'histoire de Juan, un fonctionnaire qui travaille dans une prison, et de Berta, mère solitaire d'un jeune incarcéré, Sergio. Alors que Juan connait Berta de vue par son métier, il parvient un jour à faire sa connaissance et s'empêtre dans un mensonge, prétendant avoir lui aussi une fille en prison, Josefina.Si vous trouvez ce synopsis convaincant, vous pouvez retrouver Josefina en exclusivité sur la plateforme de streaming Filmo , aux côtés de nombre d'autres oeuvres, comme récemment une sélection spéciale Merryl Streep, ou encore de nanars pour des soirées plus décontractées.Pour info, Josefina a été nommé aux Goyas (l’équivalent des César en Espagne). C'est le premier film de Javier Marco, jeune cinéaste dont les courts-métrages ont reçu de nombreuses récompenses. Quant aux deux acteurs, ils ont joué dans des films de Pedro Almodovar : Emma Suarez dans Julieta et Roberto Alamo dans Que Dios nos perdone.