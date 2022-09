looK INside : le chapitre 2 est sorti

Publié le Mardi 20 septembre 2022 à 10:20:00 par Yoann Schuler

Pas mal non ? C'est français

Presque 2 ans et demi après la sortie du chapitre 1, le chapitre 2 de looK INside est désormais disponible ! Dans ce point-and-click à l'ambiance bien de chez nous, vous incarnez Manon, une jeune femme qui se replonge dans l'histoire de sa famille au travers de carnets. Complétez son arbre généalogique en résolvant des énigmes, et explorez les souvenirs et de ses aieuls, dans cette aventure aux teintes nostalgiques des années 60Vous pourrez (re)trouver looK INside, chapitre 1 comme 2, sur PC dès maintenant.