Dread Templar, un FPS old-school survolté

Publié le Mardi 20 septembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Dread dingue

Développé par T19 Games, Dread Templar est un FPS qui rend hommage, tant par son gameplay que par ses graphismes, aux jeux des années 90. Avec ce qu'il faut de violence et de gerbes de sang pour repeindre votre écran. Il est sorti sur PC, via Steam , en accès anticipé.Vous allez y incarner un templier bien décider à se venger. De qui ? De quoi ? On ne sait pas et on s'en fout : le but est de plonger dans les enfers pour aller tout péter.10 armes différentes, des corps qui explosent... la recette du bonheur ?