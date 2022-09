Warpaws : un RTS animalier

Publié le Lundi 19 septembre 2022 à 11:30:00 par Yoann Schuler

Comme chien et chat

Les chats n'aiment pas les chiens, et les chiens n'aiment pas les chats. Il y a des exceptions, mais c'est ce que c'est, des exceptions. Maintenant la question qu'on s'est tous posé au moins une fois : dans une bataille rangée grande échelle avec de l'équipement militaire adapté, qui gagnerait ? Quoi, y a que moi ?En tout cas Warpaws vient travailler ce mystère au corps : dans ce RTS à l'ambiance, oui décontractée on peut le dire, vous incarnerez une faction entre les chats et les chiens et affronterez l'autre, sur des cartes variées et où l'inattendu peut vous tomber dessus. Comme une attaque de requin.Moi en tout cas je suis team chien. Le jeu devrait sortir début 2023, entre janvier et mars, et sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series, et Nintendo Switch.