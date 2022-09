Street Fighter 6 : le roster

Publié le Lundi 19 septembre 2022 à 11:15:00 par Yoann Schuler

Le sens de la force, mais rien à voir avec Star Wars





Ça y est, moment très attendu par beaucoup, le roster complet de Street Fighter 6 a été révélé (enfin, complet de lancement, on aura droit à des personnages DLC j'en mettrais ma main au feu). Je ne suis pas franchement expert de la saga, donc à part Ken et Ryu, ces noms ne me disent pas grand chose. Je vais vous les énumérer, vous laisser avec le trailer, et on sera bien, non ? Allez : Luke, Jamie, Manon, Kimberly, Marisa, Lily, JP, Juri, Dee Jay, Cammy, Ryu, E. Honda, Blanka, Guile, Ken, Chun-Li, Zangief et Dhalsim. Wow. C'était intense.Le jeu sortira sur PS4 et 5, Xbox Series, et PC, courant 2023.