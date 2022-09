Gungrave G.O.R.E, des cosmÃ©tiques spÃ©ciaux pour l'Ã©dition Day One

Publié le Lundi 19 septembre 2022 à 10:20:00 par Yoann Schuler

Plus fossoyeur que ronin mais admettons

Gungrave G.O.R.E est un jeu de tir à la troisième personne, qui se veut aussi combiner ce genre avec des codes du jeu de combat-beat em all. Suite de Gungrave premier du nom, 20 ans après ce dernier (et j'entends 20 vraies années, le jeu original est sorti en 2002, pas 20 ans de scénario), c'est un jeu standalone pour autant que les non-initiés devraient pouvoir prendre en main.Prime Matter annonce donc un costume alternatif exclusif pour le personnage principal, Grave, nommé "Grave Ronin Mortel". Les acheteurs de la Day One édition du jeu seront les seuls à se voir recevoir ce cosmétique, dont vous pouvez voir l'aspect en jeu ci-dessous.Gungrave G.O.R.E sortira le 22 septembre, sur Playstation 4 et 5, Xbox One/Series, et PC.