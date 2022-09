Phantom Fury, un FPS SF survolté

Publié le Lundi 19 septembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Badass Girl

Inspiré par le FPS rétro Ion Fury, le nouveau jeu de Slipgate Ironworks s'intitule Phantom Fury et sortira sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series en 2023. On retrouve d'ailleurs la protagoniste du jeu Ion Fury, plusieurs années après son précédent combat, qui sort d'un coma pour débarquer en pleine guerre entre soldats américains et mutants. Equipée d'un bras cybernétique, elle va plonger dans l'action...Ion Fury flirtait avec les graphismes du début des années 90. Phantom Fury fait un bon dans le temps et lorgne plus sur des graphismes du début des années 2000. Mais le trailer montre un jeu survitaminé, visuellement pas désagréable, qui pourrait être une bonne surprise.