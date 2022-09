Pro Basketball Manager 2023 débarque le 3 novembre

Publié le Lundi 19 septembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

On va faire mieux que l'équipe de France

Si vous aussi, vous trouvez que le parcours de l'équipe de France en Eurobasket n'a quand même pas été terrible et que leur présence en finale relevait plus du bol que de leurs compétences, vous pouvez toujours tenter de faire mieux avec votre propre équipe grâce à Pro Basketball Manager 2023.Le jeu sortira le 3 novembre sur Steam et vous propose d’être le coach ainsi que le manager général de n’importe quelle équipe professionnelle. Vous pouvez choisir votre équipe parmi 82 championnats nationaux, dont 10 féminins, répartis sur 60 pays. Au total, ce sont plus de 2000 équipes et 50 000 joueurs et joueuses qui sont inclus.Interface revue, stats plus nombreuses, nouvelles salles en 3D... le jeu a fait peau neuve cette année.