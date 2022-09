Whateverland : un point-and-click dessiné à la main fait son entrée

Publié le Vendredi 16 septembre 2022 à 11:55:00 par Yoann Schuler

Un purgatoire pour les truands

Des jeux dessinés à la main, depuis Cuphead, ça arrive de temps à autre. Ici, on a affaire à un point-and-click nous racontant l'histoire de Vincent, un cambrioleur raté, qui se retrouve après sa mort coincé à Whateverland, un purgatoire pour les âmes des truands, tricheurs, et autres personnes moralement discutables. Les joueurs auront pour but de s'échapper, et auront le plaisir d'explorer un scénario non-linéaire leur permettant par exemple, au choix, de demander gentiment à ce qu'on leur ouvre la porte, ou de la casser en deux. Parce que des fois, la diplomatie, ça va bien 5 minutes.Whateverland est d'ores et déjà sorti sur PC, et trouvera son chemin vers la Nintendo Switch ainsi que les Xbox Series/One plus tard dans l'année. Si vous hésitez à mettre la main dessus, jetez un oeil au trailer :