- Norco, point-and-click acclamé par la critique, arrive sur consoles

Publié le Vendredi 16 septembre 2022 à 11:25:00 par Yoann Schuler

Des robots, de la pétrochimie, et c'est un endroit qui ressemble à la Louisianeuh

Premier jeu du collectif de développeurs Geography of Robots, Norco semble être un premier essai très satisfaisant, car les critiques sont assez dithyrambiques. Pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler, Norco est un point-and-click se déroulant dans une version sombre et distordue de la Louisiane, où les empires pétrochimiques ont un contrôle presque complet sur la zone. Le héros est à la recherche de son frère Blake, qui a disparu après la mort de leur mère.Le créateur principal a grandi à Norco, en Louisiane, qui est un acronyme de New Orleans Refining Co., dans la "Cancer Alley", zone responsable d'un quart de la production pétrochimique des États-Unis. En bref, ça sent le vécu. Et c'est sûrement en parti pour ça que le jeu semble être une telle pépite.Norco est déjà disponible sur PC, et le sera bientôt également sur PS4 et 5, ainsi qu'Xbox Series et One, le 20 octobre.