- One Piece Odyssey : nouvelle aventure de l'équipage du Chapeau de paille

One Piece est un véritable rouleau compresseur culturel : manga le plus vendu au monde, plus de 1000 épisodes d'anime, des tonnes de produits dérivés, 15 films, et j'en passe. Ce n'est donc tout naturellement pas le premier jeu One Piece. Il est cependant plus rare de voir l'auteur travailler directement sur le jeu ! Ici, Eiichiro Oda a écrit le scénario, et s'est occupé du chara-design des personnages originaux. Pour autant, il ne s'agira a priori pas d'un évènement canon (comprenez "inscrit dans la chronologie officielle") dans l'oeuvre.Luffy et son équipage auront l'occasion de découvrir une île légendaire, Waford, sur laquelle ils se verront retirer leurs pouvoirs par une jeune femme. De là commence une quête pour les récupérer, et résoudre le mystère de l'île. Peu d'informations sur le gameplay, mais il a été qualifié de JRPG.One Piece Odyssey sortira le 23 janvier 2023 sur PC, PS4 et 5, et Xbox Series, mais les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes. Vous aurez le choix entre l'édition Standard, contenant simplement le jeu et un bonus de précommande (des consommables et ingrédients en jeu), l'édition Deluxe, avec les mêmes récompenses mais aussi un set d'accessoire ultra rare, et un futur DLC d'histoire gratuit, et enfin l'édition Collector qui inclus, en plus des bonus précédents, une figurine exclusive de Luffy. Fan de la saga ou non, jetez un oeil au trailer si vous pourriez être intéressés !