Railgrade : train extra-terrestre

Publié le Vendredi 16 septembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Minakata Dynamics, un studio indépendant, et The Irregular Corporation, éditeur de jeux, sortiront dans deux semaines, le 29 septembre prochain, le jeu Railgrade, sur PC et sur Nintendo Switch.Railgrade est un jeu de gestion ferroviaire un peu particulier : vous allez devoir développer votre réseau de voies ferrées, faire circuler voyageurs et marchandises, non pas sur Terre mais sur une colonie d'une autre planète.La survie des colons est entre vos mains.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.