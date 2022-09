Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux, les chansons françaises dévoilées

Publié le Vendredi 16 septembre 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

On va vomir un peu

Comme chaque année, les amateurs de karaoké vont pouvoir s'en donner à choeur joie (jeu de mot) grâce à Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux, toujours signé Ravenscourt et Voxler, les spécialistes du genre.Les chansons françaises disponibles dans ce nouvel opus ont été dévoilées.Pour réduire les coûts de fabrication, sachez que les chansons internationales seront incluses sur le disque du jeu (ou la cartouche) et que les chansons françaises seront à télécharger via un code inclus dans la boîte. Ce qui permet, pour les autres versions (espagnoles, allemandes...) d'avoir la même chose.Sinon, niveau cocorico, on aura droit à du Angèle, Soprano, Zaz, Goldman, Rita Mitsouko, Stromae, Thérapie Taxi, Edith Piaf, Louane, Vianney et, malheureusement, du Machin Gims.Sortie prévue sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch avant la fin de l'année.