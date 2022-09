Dungeons 3 - Nintendo Switch Edition est sorti

Publié le Vendredi 16 septembre 2022 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Bienvenue chez moi

Dans la grande lignée des Dungeon Keeper, la série Dungeons a réussi à se faire une place dans la liste des jeux qui veulent du mal aux héros.Dans Dungeons 3, vous êtes à la tête d'un donjon et des héros viennent le piller et, accessoirement, vous faire la peau aussi. Il va falloir l'aménager avec une multitude de salles, de pièges et de structures maléfiques, recruter des créatures tels que des orcs, des succubes, ou encore des zombies, et preparer votre armée à la conquête des terres au dessus de votre donjon.Le jeu vient de sortir sur Nintendo Switch.