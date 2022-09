Deathloop débarque sur Xbox Series et le Xbox Game Pass

Publié le Vendredi 16 septembre 2022 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

Un an après

Bethesda a annoncé la sortie de Deathloop sur Xbox Series et le Xbox Game Pass dès le 20 septembre. Elle débarque avec une mise à jour spéciale ajoutant, entre autres, une nouvelle arme, une nouvelle aptitude puissante, de nouveaux types d'ennemis, une fin étendue.Bien entendu, cette version intègre également toutes les précédentes mises à jour pour le jeu.Le jeu, sorti l'année dernière sur PC et PS5, avait été testé par nos soins à l'occasion . Et il avait beaucoup plu. Autant dire que son arrivée sur Xbox est une bonne nouvelle.