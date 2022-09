Une belle mise-à-jour pour Fallout 76 est là !

Publié le Jeudi 15 septembre 2022 à 11:45:00 par Julia Bourdin

Les Trogs vont faire leur retour, comme la Team Rocket

La mise à jour Expéditions : The Pitt est dès à présent disponible pour tous les joueurs ! Selon Besthesda, elle permet pour la première fois de s’aventurer au-delà des Appalaches.En effet, vous allez découvrir pour la première fois depuis Fallout 3 « The Pitt », le Pittsburgh d’après-guerre. Cet ancien centre industriel majeur a été très touché par le conflit nucléaire et les radiations très élevées ont fait muter ses habitants plongeant la ville dans des luttes entre factions… Faites la connaissance des inventifs et excentriques ouvriers devenus combattants de l’Union et combattez à leur côté contre les pillards Fanatiques.Vous pourrez découvrir un nouveau type de missions à grande échelle : les Expéditions. En effet, c’est depuis le refuge de Whitespring que vous pourrez partir pour The Pitt pour des missions à 4 joueurs qui se veulent difficiles, aléatoires et réitérables.Si vous en venez à bout, vous obtiendrez des timbres, une nouvelle monnaie d’échange pour gagner de nouvelles armes, armures assistées, tenues et fournitures fabriquées par les techniciens de l’Union.Bref, de quoi ravir les fans du jeu et les occuper encore quelques heures…