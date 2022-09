You suck at parking est sorti !

Publié le Jeudi 15 septembre 2022 à 11:15:00 par Julia Bourdin

Femme au volant…

Happy Volcano vient d’annoncer la sortie de son nouveau jeu You suck at parking sur PC, Xbox et Game Pass.Il s’agit d’un party game mélangeant parcours et puzzle assez amusant dans lequel vous allez devoir, en mode solo ou jusqu’à 4 joueurs, tenter de garer proprement votre voiture. Le hic c’est que celle-ci semble avoir la maniabilité d’une savonnette.Au total, 60 niveaux multijoueur et 100 niveaux solo aux environnements variés sont à découvrir, avec une difficulté promettant d’augmenter toujours plus.Si vous vous garez comme un pro, vous obtiendrez alors de quoi acheter un tas d’objets de personnalisation pour votre voiture et devenir en plus un as du tuning.Le jeu est disponible en dématérialisé pour 19,99 € et est prévu en version physique pour 2023 avec également des versions Switch et PlayStation.