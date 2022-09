Nouveau trailer rÃ©vÃ©lÃ© pour Sonic Frontiers

Publié le Jeudi 15 septembre 2022 à 10:20:00 par Yoann Schuler

Ça s'accélère



On pourra notamment retrouver dans ce trailer Sonic dans sa forme "Super Sonic", que les fans connaissent comme étant l'objectif de fin de la plupart des jeux, après avoir récupéré toutes les Émeraudes du Chaos.



Pour rappel, Sonic Frontiers sort le 8 novembre de cette année, sur PC, Xbox Series/One, PS4 et 5, ainsi que Nintendo Switch.







Alors qu'on se rapproche petit à petit de sa date de sortie, Sonic Frontiers (le prochain gros jeu Sonic, en 3D monde ouver) poursuit tranquillement son marketing, et un nouveau trailer a été révélé hier à l'occasion du Tokyo Game Show ! Incluant en fond sonore le titre "Vandalize", issu de la collaboration du hérisson avec le groupe "ONE OK ROCK", et mettant l'accent sur le combat avec quelques extraits de cinématique. Je vous laisse y jeter un coup d'oeil vous même !