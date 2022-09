Song of Iron 2 annoncé

Publié le Jeudi 15 septembre 2022 à 09:50:00 par Yoann Schuler

Un petit air de God of War avec 2D au lieu de 3

Song of Iron 2 est, comme les plus perspicaces d'entre vous l'auront deviné, la suite de Song of Iron, un jeu au format plateforme 2D, avec un système de combat brutal et mécanique qui n'est pas sans nous rappeler une petite pointe de Souls-like. Dans cette suite du premier opus, vous incarnerez à nouveau Breka, désormais couronné du titre de "Chainbreaker", et partirez en quête pour libérez les tribus vikings sur ordre d'Odin. Faites face aux hordes de gobelins, trolls et autres draugr et écrasez tous ceux qui se dressent sur votre chemin.Song of Iron 2 sortira sur PC, Xbox Series et Xbox One courant 2023. D'ici là, vous pouvez ronger votre frein en jetant un oeil au trailer.