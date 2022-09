(TEST) Bullets Per Minute (PC, Nintendo Switch, Xbox One, PS4)

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 12:00:00 par Yoann Schuler

N'essayez pas d'aller plus vite que la musique

Je vais vous faire une confidence : j'ai pas trop le sens du rythme. Je danse comme un pied, j'ai jamais été bon à Osu, et ma tentative à la batterie s'est très mal terminée.Pourtant, depuis quelques jours, quelque chose c'est produit. Je suis dans le beat, réglé comme une horloge. Mes mouvements s'accélèrent avec la musique, peu importe sa vitesse. La nuit, je mets des écouteurs et je combats le crime sur fond de heavy metal. Et plus j'avance dans cette histoire abracadabrante plus je suis investis dans ce concept, ça ferait un super héros assez rafraîchissant.Tout ça pour dire que tester Bullets Per Minute m'a rendu plus fort. Aux jeux de rythme, principalement. Allez voir ça.