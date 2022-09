Square Enix au Nintendo Direct, en vrac

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 11:20:00 par Yoann Schuler

Et y en a des trucs à dire

Square Enix n'a pas chômé ces derniers mois, et hier, ça s'est vu. Le studio nippon a lâché tout ce qu'ils avaient dans les cartons : date de sortie de Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion (le 13 décembre, soit dit en passant), et qui sera accompagnée de sa petite figurine articulée du héros, Zack Fair, mais aussi l'annonce d'Octopath Traveler II (que j'ai déjà couvert ce matin ici ), et tout plein d'autres menues nouveautés comme des infos sur Theatrythm Final Bar Line, Life is Strange Arcadia Bay Collection, Various Daylife, le remaster de Romancing Saga -Mistrel Song-, et Harvestella.Si les détails de certains de ces jeux vous intéresse, cliquez sur ce lien , et voyez vous même !