Hardspace: Shipbreaker se dévoile sur consoles

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Dans l'espace, personne ne vous entend casser

Hardspace: Shipbreaker sortira le 20 septembre sur Xbox Series, sur le Xbox Game Pass et sur PS5. Il est déjà disponible sur PC, soit dit en passant.On vous rappelle le pitch : Hardspace: Shipbreakerous met dans la peau d'un ferrailleur de l'espace et vous envoie découper des vaisseaux laissés à l'abandon. Sachez que c'est bien plus complexe et dangereux qu'il n'y paraît.Une nouvelle vidéo de gameplay a été dévoilée.