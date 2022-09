EA et Koei Tecmo s'associent pour un nouveau RPG

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 10:45:00 par Yoann Schuler

RPG

Comprenez bien que rien de tout ça n'est pour le moment très clair, mais laissez moi vous faire un résumé des plus concis : Electronic Arts, qu'on ne présente plus, et Koei Tecmo, l'entreprise derrière, par exemple, Dynasty Warriors, collaborent pour créer une nouvelle franchise. Ce nouveau jeu devrait s'inscrire dans l'action RPG "chasse aux monstres" (quoique ça veuille tout à fait dire, on s'imagine que c'est un genre de Monster Hunter-like, mais ce n'est à ma connaissance pas un vrai terme). On sait aussi que le jeu prendra place dans un univers fantastique typé Japon féodal. C'est tout, et la seule image à notre disposition est celle utilisée en bannière de l'article, ci-dessus. Plus d'informations "plus tard dans le mois". Affaire à suivre, donc.