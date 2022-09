Isonzo est sorti : passez la Première Guerre Mondiale à la montagne

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ça vous gagne

Isonzo, le FPS qui se déroule durant la Première Guerre Mondiale, développé par M2H et Blackmill Games, est sorti sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il fait partie de la série des WWI dans laquelle on trouve les autres FPS Verdun et Tannenberg.Ici, on va découvrir le fleuve Isonzo, situé entre la Solvénie et l'Italie, dans les Alpes. Ce fut le théâtre d'affrontements durant la Guerre, donc. Vous allez combattre dans les Alpes, au milieu de paysages magnifiques. Les armées italienne et austro-hongroise s'affronteront dans les vallées fluviales d'Isonzo et les Alpes du front sud.Inclus, le mode de jeu "Offensive" permet aux joueurs de reconstituer des moments historiques clés. Le jeu se veut, d'ailleurs, le plus fidèle à la réalité.Pour la première semaine de sa sortie, le jeu offre un pack de deux tenues en bonus.