Tekken 8 : trailer d'annonce révélé

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 10:10:00 par Yoann Schuler

Et il fait pas dans la dentelle

Vous savez, j'aime bien les jeux de combat, mais à la base je suis pas spécialement fan de Tekken. J'y connais rien d'ailleurs. Mais maintenant que j'ai vu ce trailer, je tends l'oreille et je surveille d'un oeil inquisiteur. Les fans pourront eux retrouver la suite de l'histoire telle qu'elle fut laissée dans le 7, après la défaite de Heihachi Mishima, pour retrouver une nouvelle rivalité père-fils, opposant Kazuma et Jin, alors que l'un souhaite dominer le monde et que l'autre tente de l'en empêcher. On nous promet également que le jeu aura de "nouvelles fonctionnalités révolutionnaires". Difficile de juger pour le moment.Le jeu sortira sur PC, PS5, et Xbox Series. Et franchement, régalez vous et jetez un oeil au trailer, ça en vaut le détour.