Flat Eye, entre simulation et narration, en démo dès le 3 octobre

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 09:50:00 par Yoann Schuler

Gérant de station-service dans un futur dystopique

Ce serait pas super, si en allant récupérer de l'essence et acheter un sandwich triangle sur une aire d'autoroute quelconque, on pouvait se faire un clone identique de nous avec sa propre conscience, ses souvenirs, et son droit à l'existence ? Non ?Et bien dans Flat Eye, on peut ! Enfin, les clients peuvent, parce que nous on gère juste la station service. Flat Eye fait la promesse audacieuse de marcher comme un funambule sur la fine délimitation qui sépare le jeu narratif de la simulation-gestion, en créant une expérience hybride de ces deux genres, où nos actions en tant que gérant de station-service du futur impacteront la vie de nombreux individus, voir de l'humanité entière.Si ce pitch vous vend du rêve, retrouvez le jeu au Steam Next Fest au début du mois prochain, et à sa sortie définitive sur PC le 17 octobre ! D'ici là, jetez un coup d'oeil au trailer, si le coeur vous en dit.