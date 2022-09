Babylon, le nouveau film de Damien Chazelle, sortira le 18 janvier prochain

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 09:35:00 par Yoann Schuler

Rendez vous au Los Angeles des années 20

Damien Chazelle est un réalisateur qui n'a plus grand chose à prouver : réalisateur du larmoyant (décrit plus mon état en le regardant que le film lui même) La La Land, réalisateur du très dur (décrit vraiment le film cette fois, fort heureusement) Whiplash, et lauréat d'un oscar du meilleur réalisateur. À ce stade, c'est même à nous, pauvres spectateurs que nous sommes, de le remercier de nous gracier de ses productions.En espérant que Babylon, son dernier bébé, ne fasse pas exception. Le film, composé d'un éventail d'acteur mené par Brad Pitt, Margot Robbie et Diego Calva, se déroulera dans les années 1920 à Los Angeles, et racontera l'opulence et l'excès dans lequel baignait "l'âge d'or d'Hollywood". Vous pourrez retrouver cette idée dans ce trailer, plutôt explicite. Babylon fera son entrée dans les salles obscures le 18 janvier 2023.