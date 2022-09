(TEST) Live A Live (Nintendo Switch)

Publié le Mardi 13 septembre 2022 à 12:00:00 par Yoann Schuler

7 histoires en 1

On m'a dit d'écrire une news de test pour Vincent, et moi je le connais pas Vincent mais je me suis dit que j'allais faire une blague comme on fait d'habitude. Sauf qu'en fait Vincent c'est un de mes boss.Donc je vous recommande très chaudement de lire le test de Vincent. Il fait des super tests Vincent, et c'est pas la seule chose qu'il fait bien, c'est un papa hors pair, il est droit, intelligent, beau, et on m'a dit qu'il faisait un super goulache. Il est aussi super généreux Vincent. Peut-être que si je continue de flatter Vincent je pourrai quitter les locaux.Et Vincent il a joué au remake d'un JRPG avec plein de scénarii et d'histoires, ça avait l'air cool.