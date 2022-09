Macabre Museum, c'est un peu comme La Nuit au Musée

Publié le Mardi 13 septembre 2022 à 11:45:00 par Yoann Schuler

Sauf que toutes les expos veulent vous tuer, pas juste le T-Rex

Ce n'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression que depuis le succès de Phasmophobia, les jeux d'horreur coopératifs en multijoueur se portent bien mieux qu'avant. Exception qui confirme la règle ou preuve de ma théorie, Macabre Museum, développé par le tout nouveau studio indépendant "Different Monsters", propose une expérience horrifique à plusieurs (ou en solo, si vous préférez ou que vos amis ne sont pas tentés par l'expérience) dans un musée. Chaque exposition prend vie et transcende les limites de l'espace et du temps pour essayer de vous tuer. En voilà un pouvoir cosmique phénoménal utilisé pour bien peu de choses. Vous devrez résoudre des énigmes, au milieu du chaos et de la panique issue de, au hasard, votre mort imminente, afin de parvenir à sortir vivant du musée.Le jeu vient seulement d'être annoncé, et nous n'avons aucune piste quant à sa date de sortie ou les plateformes supportées. Je vais cependant prendre un grand risque et présupposer qu'il sera jouable sur PC.