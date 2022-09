Publié le Mardi 13 septembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Brézain

The Last of Us Part I (PS5) Horizon Forbidden West (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Mario Strikers Battle League Football (Switch) Animal Crossing New Horizons (Switch)

Horizon Forbiden West Saints Row Edition Day One Gran Turismo 7

Saints Row Edition Day One F1 Manager 2022 Forza Horizon 5

F1 Manager 2022 F1 22 Saints Row Edition Day One

Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection F1 22 Cyberpunk 2077

Mario Kart 8 Deluxe Mario Strikers Battle League Football Animal Crossing New Horizons

Farming Simulator 22 Les Sims 4 : Edition Standard Minecraft Java & Bedrock

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 35ème semaine de 2022.Comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Brézain, un fromage à base de lait de vache pasteurisé fabriqué en Haute-Savoie. Il s'agit d'un fromage à pâte pressée non cuite, et une croûte brune due à une exposition à un feu de bois de hêtre.Saints Row n'a pas fait illusion longtemps et sort de la majorité des tops. Arrivée en fanfare par contre de The Last of Us Parti I sur PS5 et ça, c'est chouette. Pour le reste, ma foi, on espère que vous aimez la F1...Voici le top des ventes en France pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022 :Sur Playstation 5 :Sur Xbox Series :Sur PlayStation 4 :Sur Xbox One :Sur Nintendo Switch :Sur PC :