(TEST) Creative Stage Air V2, une barre de son nomade

Publié le Lundi 12 septembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Mini, pour PC, smartphones ou consoles...

Preuve de notre modernité et de notre confiance en nos collaborateurs, nous pratiquons, à Gamalive, le télétravail dès qu'il est possible.Certains diront que je suis insupportable à vivre au quotidien et que venir au bureau, ce n'est pas du tout l'assurance d'en repartir vivant ou entier.D'autres diront qu'ils ne supportent plus ma musique. Et pourtant, niveau ambiance, je m'y connais. Tata Yoyo, Tirelipimpon sur le chiwawa, Belle des Champs...En attendant, quand j'ai annoncé me mettre à tester la nouvelle barre de son Creative Stage Air V2, bizarrement, tout le monde s'est mis en télétravail. Même Vincent qui pourtant, à la maison, a 3 gamins dont deux en bas âge.