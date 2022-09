Publié le Lundi 12 septembre 2022 à 11:30:00 par Yoann Schuler

On se dit même période l'an prochain ?

Enfin, le jour tant attendu : NBA 2K23 est sorti. Au programme, comme d'habitude, mais en un peu plus, comme chaque année. Constituez vos équipes de rêves avec vos joueurs favoris toutes époques confondues, ou bien créez le vôtre et emmenez le au top niveau. Explorez La Ville, le hub de l'expérience multijoueur du jeu, embarquez sur le G.O.A.T Boat, relevez les Jordan Challenge, gérez votre carrière dans la musique ou la mode en plus de vos capacités sur le terrain... En bref, l'expérience simulation ultime de tout fan de basket. Fin, jusqu'à l'an prochain quoi.Vous pourrez retrouver le jeu sur toutes les plateformes.Et essayer d'être un peu meilleur que l'Equipe de France actuellement.