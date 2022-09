Publié le Lundi 12 septembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

I like to move it, move it

Physical de Dua Lipa

More de K/DA avec Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns et Seraphine.

CAN'T STOP THE FEELING ! de Justin Timberlake

Love Me Land de Zara Larsson

Locked Out of Heaven de Bruno Mars

STAY de The Kid LAROI & Justin Bieber

Sweet But Psycho d’Ava Max

Rather Be de Clean Bandit Ft. Jess Glynne

If You Wanna Party de The Just Dancers

Préparez-vous à remuer du cul à nouveau sur des chorégraphies incluant des pandas, des girafes, bref, plein d'animaux, et surtout, des couleurs flashis à vous en décoler la rétine. Just Dance revient.Just Dance 2023 Edition sera disponible le 22 novembre sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Exit les anciennes plateformes.Le jeu proposera une nouvelle direction artistique et une nouvelle interface. Il y aura aussi un nouveau système de progression et des récompenses. Et enfin, un mode multijoueur en ligne sur l'intégralité du jeu.Des mises à jour gratuites sont prévues.Quelques titres ont d'ores et déjà été révélés :