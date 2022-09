Rayman arrive dans Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope

Publié le Lundi 12 septembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

No arms, no chocolate

Le jeu n'est pas encore sorti, puisqu'il arrive le 20 octobre prochain, qu'Ubisoft annonce la sortie de DLC et présente son personnage iconique Rayman. Ce dernier fera son apparition dans Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, via le troisième DLC.Ce qui nous donne 2 infos : La première, c'est qu'il y aura au moins 3 DLC. La seconde, qu'il faudra sans doute attendre un brin (2023 ?) pour voir débarquer le ch'tit gars sans bras ni jambes.Une nouvelle vidéo a été publiée pour l'occasion. Histoire de voir un peu de gameplay.