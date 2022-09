(TEST) Steelrising (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Vendredi 9 septembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Contre-nous de la tyrannie

L'un des studios français les plus créatifs et les plus originaux nous livre son nouveau jeu : Steelrising. Une plongée dans la Révolution française, à grands coups de combats d'automates.Après avoir longtemps lorgné du côté des RPG en monde ouvert, Spiders s'essaie au genre Souls-like. Reste à savoir si c'est un bon choix ou s'ils ont cédé aux sirènes de la mode... et pour ça, une seule solution...Il faut lire notre test...