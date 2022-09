- Splatoon 3 est sorti

Publié le Vendredi 9 septembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

L'encre de tes oeufs

Bienvenue dans la Contrée Clabousse, où les Inklings et Octalings se livrent une guerre sans merci à grands renforts d'encre colorée.3 modes de jeux principaux sont inclus : la guerre de territoire (deux équipes de quatre joueurs s’affrontent pour encrer un maximum de terrain) ; Salmon Run mode coopératif dans lequel quatre joueurs doivent repousser des vagues de dangereux Salmonoïdes pour récupérer des œufs dorés) et un nouveau mode Histoire qui permet aux joueurs d'incarner l’agent Numéro 3 dans son combat contre les maléfiques Octariens.Notez que la sortie du jeu sonne aussi le retour des festivals, événements multijoueur régulièrement organisés.Nouvelles armes, nouvelles tenues sont aussi au rendez-vous.Des mises à jours gratuites sont prévues... et des DLC payants aussi...