- Dans la famille Simulator je demande : Garden Simulator

Publié le Vendredi 9 septembre 2022 à 11:05:00 par Yoann Schuler

Pas besoin d'aller piocher, je vous le passe

Bon, les jeux de type "Simulator" on connait un peu tous la chanson : première personne, acheter des trucs, pour faire des choses, qui vous rapporteront de l'argent pour acheter plus de truc et faire plus de choses. Le tout, aussi proche de la réalité que possible. Et si vous avez vos bases d'anglais à jour, vous saurez extrapoler ce qu'est exactement Garden Simulator.Dans le doute je résume : vous jouez un jardinier, qui jardine. Passez la tondeuse sur la pelouse, plantez des fleurs ou occupez vous du potager, vous êtes libre d'organiser la cour de votre maison périurbaine comme vous le souhaitez. Installez l'un des nombreux nains de jardin (et je veux dire vraiment nombreux, j'ai le sentiment qu'il y a une légère obsession) et profitez d'une bonne journée de labeur pour pouvoir constater tout le chemin parcouru lorsque vous aurez terminé.Garden Simulator est d'ores et déjà disponible sur Steam; voyez le trailer par vous même.