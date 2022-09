Evil West en précommande

Publié le Vendredi 9 septembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ça a l'air chouette

Home Interactive

C'est avec une nouvelle vidéo que Evil West sort en précommande. Toujours prévu pour le 22 novembre sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series, Evil West peut donc désormais être réservé dans toutes les bonnes boutiques de France et de Navarre.La vidéo dure 13 minutes, de quoi avoir un bon aperçu de ce FPS bien bourrin qui, on vous le rappelle, est un jeu développé par Flying Wild Hog et édité par FocusEntertainment. On vous en rappelle aussi la teneur : vous allez incarner un chasseur de primes qui traque des monstres : vampires, loups-garous, démons... le tout dans une ambiance Far-West, matinée de Dark Fantasy.