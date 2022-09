(TEST) Cursed to Golf (Nintendo Switch, Xbox, Playstation, PC)

Publié le Jeudi 8 septembre 2022 à 12:15:00 par Cedric Gasperini

Roguelite, Tiger Woods et morts-vivants

Yoann n'a aucune affinité particulière avec le golf. On peut même dire qu'il est particulièrement nul avec un club entre les mains. On le sait, on a essayé de lui faire taper une balle, bien positionnée en face de Sylvain, et bien il a manqué Sylvain. Mais a réussi à trouer la moquette et à se blesser.Bref, Yoann est nul en golf.On lui a donc donné Cursed to Golf à tester. Parce qu'on n'aime pas Yoann.