Let's Sing : vous pourrez bientôt déchainer vos cordes vocales sur du ABBA

Publié le Jeudi 8 septembre 2022 à 12:10:00 par Yoann Schuler

La reine qui danse ou que sais-je encore



Et bien il se trouve que Let's Sing sort une compilation spéciale de musiques venues du groupe mythique ABBA. Et que ça, ça risque de faire de sacrées soirées karaoké/compétitivité malsaine, à en juger par la propension des gens à chanter par dessus du ABBA alors même qu'ils ne sont pas notés.



En tout cas je vous invite à jeter un coup d'oeil au teaser, et je vous rajoute aussi quelque part la tracklist des morceaux qui seront disponibles, parce que je suis un chic type comme ça.



Let's Sing est disponible sur Switch, Xbox Series, et Playstation 4 et 5.











Let's Sing, si comme moi vous aviez oublié son existence, c'est un petit jeu plutôt sympa entre potes ou en famille qui prend lemême concept que Just Dance mais avec de la chanson : tout le monde dans le salon, y a des micros, on voit si tout le monde chante juste (spoiler : non). Un peu une soirée karaoké, mais avec des points pour satisfaire votre compétitivité malsaine.