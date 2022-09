PGA TOUR 2K23 : révélation du roster de pros

Publié le Jeudi 8 septembre 2022 à 11:55:00 par Yoann Schuler

Si j'avais 1 euro pour chaque fois que j'ai écrit sur du golf cette semaine

Eh bah j'aurais que 2 euros, mais c'est déjà bizarre que ce soit arrivé 2 fois.PGA TOUR 2K est le petit cousin un peu moins connu de NBA 2K, parce que le basket, faut pas déconner, ça intéresse un peu plus la tranche d'âge qui joue aux jeux vidéos que le golf. Pour autant, PGA TOUR 2K23 est un jeu attendu qui a aujourd'hui révélé une partie de son roster de pros jouables, comme Tiger Woods, et je connais que lui, mais il y en a quand même d'autres, comme Justin Thomas, Lexi Thompson, ou Lydia Ko, qui seront tous fidèlement représentés en jeu avec des tenues et des animations taillées sur mesure. Si vous êtes amateur de golf, j'imagine que ça fait plaisir.Des fois que vous auriez raté de précédentes annonces ou que le jeu n'ait piqué votre curiosité que maintenant, je vous remets le trailer de l'annonce d'il y a une douzaine de jours. Le jeu sortira le 14 octobre 2022 sur Xbox One et Series, Playstation 4 et Playstation 5, ainsi que sur PC.