Process of Elimination : si Agatha Christie avait bossé sur Danganronpa

Publié le Jeudi 8 septembre 2022 à 11:30:00 par Yoann Schuler

Il y a un imposteur parmi nous

NIS devait être en grande forme hier, car c'est la quatrième news sur eux que je couvre aujourd'hui. Et j'ai fait que quatre news. Et je me suis spoilé, c'est pas fini.En l'occurence cela dit, c'est pas pour me déplaire : Process of Elimination est un tout nouveau jeu d'enquête, dont le scénario raconte la traque du Duc Écartelé, un tueur en série de grande envergure, par un comité de détective de haut niveau. Ils se retrouvent tous ensemble sur leur île privée pour discuter de l'enquête, quand, coup de tonnerre, on découvre que le tueur est parmi eux. Il nous incombe donc de le démasquer avant que tout le monde ait été massacré. Assez peu d'informations côté gameplay en revanche, on sait que le jeu se jouera sur une grille, avec beaucoup de dialogue et d'éléments visual novel. Peut-être un genre de cluedo narratif, qui sait ?Le jeu sortira au printemps 2023 sur Nintendo Switch et PS4, et on dispose d'un trailer que je vous colle juste en dessous.