Gotham Knights : l'envers du décor

Publié le Jeudi 8 septembre 2022 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

On passe par derrière

Warner Bros. Games et DC ont dévoilé une nouvelle vidéo de leur prochain jeu, Gotham Knights, toujours prévu pour le 21 octobre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.Il s'agit d'une vidéo "behind the scenes", ou "derrière la scène" si vous préférez, histoire de vous faire découvrir le taf des développeurs, notamment sur les cinématiques.On vous refait le pitch rapide : Gotham, ça pue. Surtout depuis que Batman est clamsé. Alors que la ville plonge un peu plus dans le chaos, les super-héros restants décident de s'unir pour combattre le crime, représenté par La cour des hiboux, sorte de société secrète créée par les familles les plus riches de la ville, où on retrouve notamment Le Pingouin. Le jeu sera jouable en solo ou en coop. Vous pourrez y jouer un quatuor de losers : Robin, Batgirl, Nightwing et Red Hood.