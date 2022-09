Atomic Heart, un nouvel action-RPG signé Focus

Publié le Jeudi 8 septembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Atomcouic arrrrgl

Focus Entertainment et le studio Mundfish sortiront Atomic Heart, un action-RPG présenté comme "nerveux", à la fin de l'année. Il est prévu sur PC et consoles.Le jeu vous entraîne dans un monde utopique où les humains vivent en harmonie avec les robots esclaves. Sauf que même chez les robots, l'esclavagisme a ses limites. Et des expériences technologiques secrètes ont engendré des créatures mutantes, des robots géants, des machines puissantes, qui se retournent un jour contre les humains.A l'aide d'un gant de pouvoir, vous allez tenter d'arrêter cette guerre.Ça va péter. La preuve avec ce trailer de combat.