SpiderHeck : des araignées avec des sabres-laser

Publié le Jeudi 8 septembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Dark Mygale contre Obi Wan Tarentule

Spiderheck est un brawler, un jeu dans lequel vous vous amusez à vous later, sautant de plateforme en plateforme, qui composent une arène fermée. Le jeu est prévu pour le 22 septembre sur Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il sera inclus dans le Xbox Game Pass et sera même gratuit jusqu'au 26 septembre, après son lancement, sur PC, via Steam La particularité de Spiderheck est que vous incarnez... des araignées. Avec des sabres laser. Parfaitement. Il y a même des pistolets laser, des grenades, des mitrailleuses et... des arbalètes.Jouable en multi local ou en ligne, bien entendu.