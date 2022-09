(TEST) Kirby's Dream Buffet (Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 7 septembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Les grosses boules

J'ai toujours eu une tendresse particulière pour ma jolie petite boule rose. Comme beaucoup, cela dit. Il y a vraiment beaucoup de monde qui craque pour son côté mignon.Ce qui est plus gênant, c'est quand votre fille, petite à l'époque, explique à sa maîtresse qu'elle a joué avec la boule rose de papa, qu'elle est toute douce et qu'on a envie de lui faire des bisous.Des années plus tard, cette histoire me hante encore, la maîtrsse n'ayant pas été convaincue par mes explications.