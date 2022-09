De nouveaux accessoires pour la PS5

Publié le Mercredi 7 septembre 2022 à 11:30:00 par Yoann Schuler

Enfin, de nouvelles variations d'accessoires

Sony sort une nouvelle collection d'accessoire pour assouvir vos fantasmes militaires en guérilla urbaine : la Gray Camouflage, qui incluera une DualSense, une façade PS5, et un casque-micro sans fil Pulse 3D. Pour ce genre de choses, les images valent bien mieux que les mots, donc je vous laisse sur le trailer.Les détails commerciaux avant de partir : la manette et la façade seront disponibles à cette adresse à partir du 14 octobre. À partir du 28 octobre, la manette sera trouvable chez certains revendeurs, sans plus de précision. Le casque lui ne sortira pas avant décembre de cette année.