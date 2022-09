NBA 2k23 : le G.O.A.T Boat remplace le Cancha Del Mar

Publié le Mercredi 7 septembre 2022 à 10:40:00 par Yoann Schuler

Les dernières informations sur NBA 2k23 nous arrivent au compte-goutte, et alors qu'on parlait plus tôt dans la semaine du mode "Ma CARRIÈRE", c'est au tour du Quartier de se voir changer.Ici cependant, on parle de changement plus superficiels : pas de nouveaux systèmes comme avec le mode histoire, mais un nouvel environnement incluant de nouveaux terrains de basket, des nouvelles zones dans lesquelles déambuler et interagir avec moult PNJs, rien de fondamentalement révolutionnaire, mais réjouissant pour les fans de la franchise. J'imagine ?Pour rappel, le jeu sort ce 9 septembre 2022, de manière imminente, et rappelez vous que si vous comptez l'acheter day one, je vous recommande chaudement de le précommander pour avoir accès aux bonus réservés pour les joueurs précommandes. Le jeu sort (sans surprise) sur toutes les plateformes modernes. Je vous remets le trailer du jeu en dessous, mais aussi et surtout le Courtside Report dédié à la nouveauté, si vous souhaitez avoir les détails.