The Wandering Village sort le 14 septembre

Publié le Mercredi 7 septembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Maison-tortue

Les développeurs de Stray Fawn Studios ont annoncé que leur prochain jeu, The Wandering Village, sortira le 14 septembre. Inspiré des oeuvres de Moebius ou Miyazaki, et plus particulièrement Nausicaä de la Vallée du Vent et Princesse Mononoke, The Wandering Village est un city-builder nomade se déroulant dans un monde post-apocalyptique.Le jeu vous propose de développer et gérer votre ville située sur le dos d'une créature gigantesque, appelée Onbu, qui avance inlassablement. La relation entre le peuple qui l'habite et la créature sera au centre du gameplay. Il faudra aller en expédition chercher des ressources, faire des recherches scientifiques pour développer votre civilisation...Le jeu sort sur PC mais est attendu sur Xbox début 2023.