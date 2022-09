Rocksmith+ est désormais disponible sur PC

Publié le Mercredi 7 septembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Guitar Hero pour de vrai

Le jeu de guitare (ou basse) signé Ubisoft, Rocksmith+, est sorti sur PC. Le jeu propose plusieurs formules : 14,99 € pour un abonnement d’1 mois, 39,99 € pour un abonnement de 3 mois et 99,99 € pour un abonnement de 12 mois.Rocksmith+ est, d'ailleurs, plus qu'un jeu : c'est un véritable outil d'apprentissage des deux instruments. Pour le prix, vous aurez accès à une bibliothèque de plus de 5 000 chansons , des outils d'entraînement adaptés à votre niveau et votre progression, notamment via la détection des notes en temps réel sans besoin de périphérique supplémentaire (si ce n'est votre smartphone) et des leçons interactives.Enfin, notez que cela fonctionne aussi bien avec des instruments électriques qu'acoustiques.